Isamaa eitab ERJK kahtlust, et saadi keelatud annetus. Priit Sibul: tasume kampaaniakulud turutingimustel

„Nagu varasemaltki oleme kinnitanud siis Isamaa erakond ja Inspired Universal Mccann OÜ-u vahel on sõlmitud kokkulepe konkreetsete arvete, maksetähtaegade osas suuliselt sh nende arvete osas, mille maksetähtaeg on pikem,“ kirjutas Sibul ERJKle saadetud kirjas.

Sibula sõnul on erakonna kulud ja eelarved aastate lõikes väga erinevad ning enamasti ületavad kulud tulusid valimisaastatel. „ Ka varasemalt on olnud arveid (2014, 2015, 2021), mille maksetähtaeg on pikem kui 7-30 päeva ja sellest ei ole probleeme tekkinud. 2015. aasta valimiskulude maksmiseks sõlmis Isamaa erakond Inspired Universal Mccann OÜ-ga 01.02.2016 maksegraafiku, mille alusel tasuti põhimakse osa ning intresse ja viiviseid ei arvestatud,“ lausus ta.

Eelnevast tulenevalt sõlmis Isamaa erakond Sibula sõnul kokkuleppe, kus arve tasumise tähtaeg oli pikem ja erakond suutis kohustused hiljemalt arvel sätestatud kuupäeval ka täita. „See kokkulepe on tehtud teadmises, et see on tehtud turutingimustel ning kooskõlas nii heade tavade kui seadustega,“ sõnas ta.