Presidendi kantselei on rahahädas. Alar Karise Austraalia visiit jäi ära

Kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Mariann Sudakov rääkis Delfile, et Austraalia visiidi ettevalmistusi alustati möödunud aasta suvel ning see oli kavandatud tänavu augustisse. „Visiidi eesmärk oli süvendada sidemeid ja koostööd kauge, ent samameelse partneriga, mis praeguses globaalses julgeolekupoliitilises olukorras on võtmetähtsusega. Samuti edendada riikide kahepoolseid suhteid, seda näiteks ka digi- ja kübervaldkonnas. Ning esineda julgeolekupoliitiliste loengutega mitmes ülikoolis,“ lisas ta.