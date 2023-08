Paunküla hooldekeskuses ründas vanur oma toakaaslast. Politsei alustas kriminaalmenetlust

Paunküla hooldekeskuse juhiabi kinnitas Delfile, et selline juhtum aset leidis, ent ei soovinud rohkem kommenteerida, kuna sellega tegeleb praegu politsei.

Politsei pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles, et politsei on alustanud kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahv 121 lg 1 alusel, milleks on kehaline väärkohtlemine.