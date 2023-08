Vaatlusgrupp: Poola õhuruumi sattunud Valgevene kopterid kaitsesid lähedal viibinud Lukašenkat ennast

30. juulil kella 17 ajal lendas Lukašenka oma residentsist Minski lähedalt helikopteriga Mi-8 ja teise sama tüüpi helikopteri saatel Viskulisse. See residents asub 7,5 kilomeetri kaugusel Poola piirist. Saatekopter suundus Kamjanjukasse kahe ülalmainitud kopteri juurde. Lukašenka viibis Viskulis kogu 31. juuli.

Esimene Valgevene helikopter sisenes Poola õhuruumi kella 10.30 ajal kohaliku aja järgi. Koptereid nähti Poola Białowieża külas kahe kilomeetri kaugusel piirist. Fotod kinnitavad Belaruski Gajuni teatel, et need on samad Valgevene helikopterid, mis patrullisid piiri.