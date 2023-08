Türgis tulistati Rootsi konsulaadi töötajat, ohver on kriitilises seisus

Kohaliku kuberneri teatel kannatas ründaja vaimsete häirete all. Telekanali Habertürk teatel usub politsei, et juhtunu oli seotud viisataotlust puudutanud tüliga. Poliitilistest motiividest esialgu teateid ei ole, vahendab Türgi meediat al-Jazeera. Justiitsminister Yilmaz Tunc mõistis rünnaku hukka.

Teisipäeval teatas Rootsi valitsus, et kasvanud terroriohu tõttu taastab riik Schengeni piiridel ajutiselt kontrolli. Nagu EPL eile kirjutas, on nii Rootsis kui Taanis toimunud viimasel ajal rida aktsioone, kus osalejad väljendavad meelsust koraani põletamise või muul viisil rüvetamisega. See ärritab moslemiriike, keda Islami Koostöö Organisatsioon on kutsunud koraani rüvetamist lubavaid riike sanktsioneerima.