Helme rääkis alustuseks, kuidas poliitikamaastik on muutumises – Keskerakond ja Isamaa teevad oma erakondades muudatusi ning nüüd oodatakse, et EKRE teeks sama. „Mina jälle ütleks, et pole kuidagi aru saanud, et peaksime põhimõtteliselt hakkama muutma, millised on meie erakonna sõnumid, tööliinid või selline sisemine ülesehitus ja toimimine. Minu meelest on see meid siiani toonud ja viib edasi ka,“ ütles ta ja lisas, et erakonna kongressil anti vanaviisi jätkamiseks ka vastav mandaat.