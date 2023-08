Patrušev: Soome juhtkond otsib Venemaaga vastasseisu

Toona väitis ta, et Soome rahvuslased üritavad mõjutada Venemaa siseolukorda Karjala Vabariigis. Oli ebaselge, milliseid organisatsioone Patrušev silmas pidas.

Juunis teatas Yle Soomes tegutsevatest aktivistidest, kes väidavad, et taotlevad iseseisvat Karjala Vabariiki, mis eralduks Venemaast.

Venemaa Karjala Vabariigis on ainult 5,5 protsenti elanikkonnast karjalased. Karjala keel on suguluses soome keelega ning on tunnistatud vähemuskeeleks Soomes ja Venemaa Karjala Vabariigis.