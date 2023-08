Trumpile esitati süüdistus 2020. aasta presidendivalimiste tulemuste muutmise ja võimu ülemineku takistamise katses

Neljapunktiline süüdistus, mis on kolmas kriminaalasi Trumpi vastu, kirjeldab kuid kestnud valede kampaaniat valimistulemuste kohta ning selles öeldakse, et isegi siis, kui need valed andsid tulemuseks kaootilise mässu Kapitooliumil, püüdis Trump vägivalda ära kasutada, viidates sellele kui põhjusele venitada veelgi tema kaotust kinnitanud häälte kinnitamist, vahendab Associated Press.