Poola kindlustab Valgevene piiri täiendavate vägede ja ründekopteritega

Lisati, et Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak andis korralduse suurendada vägede arvu piiril ja võtta tarvitusele muud meetmed, nagu ründekopterite piirile toomine, teatas uudisteagentuur PAP.

„Me täheldame, et Venemaa ja Valgevene on viimasel ajal hoogustanud hübriidtegevust Poola vastu. Edasiste provokatsioonide võimaluse tõttu kutsume me informatsiooni vastutustundlikule levitamisele ja kommenteerimisele, mida võivad kasutada Vene ja Valgevene režiimid,“ teatas Poola kaitseministeerium.