Erakondade reitingud: peatus Eesti 200 ligi neli kuud kestnud langus

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,1 protsendi võrra. Tugi EKRE-le on kolme nädalaga kukkunud 1,5%, võrreldes mai lõpu seisuga on rahvuskonservatiivide toetus nüüd 3,4% võrra madalam. Samas Keskerakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,6%. Sotsid ja Isamaa vahetasid reitingutabelis omavahel kohad, kuid kahe erakonna toetus on viimaste tulemuste põhjal võrdne.