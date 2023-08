Töö venib. Härjapea silla avastamise tõttu ei sõida trammid Kadriorgu oktoobri alguseni

Tallinna linnal on käsil kolm suuremat teetööd: Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine, Vanasadama trammiliini ehitus ja Tondi ülesõidu rekonstrueerimine. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Heigo Jänese sõnul ei ole märkimisväärseid ehitusgraafiku muudatusi ette tulnud, välja arvatud ühes kohas. „Härjapea silla avastamine ja sellega seotud säilitustööd lükkavad Jõe ja Pronksi tänavate ristmikku ületava trammitee avamise edasi kuue päeva võrra,“ ütles ta.

Tallinna linna sõnul on trammiliiklus liinidel 1 ja 3 katkestatud 3. juulist 25. septembrini. Härjapea silla avastamine aga lükkab seda esialgsel hinnangul kuue päeva võrra edasi, mis tähendab, et 1. ja 3. liini trammid hakkavad sõitma hoopis oktoobri alguses.

Transport.tallinn.ee lehel aga seisab, et trammiliiklus on ajutiselt katkestatud augustikuu lõpuni. Tallinna kommunikatsiooniosakond selgitas, et tegu on kõigest ühe etapiga ning trammid ei hakka augusti lõpust uuesti sõitma.

Mahukate teetööde tõttu on ette tulnud ka mõningaid ootamatusi. Jänese sõnul on probleeme tekitanud tee-ehitustöödele eelnev maa-aluste kommunikatsioonide uuendamine. „Maa-alused tööd on alati suuremal või vähemal määral seotud ettearvamatute ja ootamatute asjaoludega. Kuigi sellised asjaolud muudavad ehitusgraafikud pingeliseks, on see tavapärane tiheasustusala ehitusobjekti rutiin, millega ehitusettevõtjatel tuleb arvestada,“ rääkis ta.

Jõe tänav on liiklusele suletud 11. septembrini, Narva mnt ja Jõe tänava ristmik on suletud 20. oktoobrini. Narva mnt sõidutee on samuti suletud 20. oktoobrini.