Zelenskõi: Putinil on jäänud elada vähem kui 10 aastat

Zelenskõi andis teisipäeval intervjuu Brasiilia telekanalile GloboNews, kus temalt küsiti, kas Ukrainat võib tabada Süüria saatus. Intervjueerija täpsustas, et Venemaa on Süürias ligi 30 aastat varisõda pidanud.

„Ta ei sõdinud Süürias sellise tempoga, nagu ta meie vastu võitleb. [...] Ta ei suuda seda säilitada. Ta ei ela 30 aastat, ta sureb - see on täiesti selge. Aga ta ei ela ka 10 aastat. Ta ei ole enam sama inimene, kes ta oli,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et praegu on kogu Vene armee Ukraina vastu sõdima lähetatud, kuid sõjaväe selgroog on juba murtud.