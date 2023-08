FOTOD | 2. jalaväebrigaad tähistas üheksandat aastapäeva

„Aasta tagasi suvel saabus Ühendkuningriigi lahingugrupp ja talvel nende lahkudes Ameerika kolleegid. Nendega igapäevaselt koos elamine ja väljaõppe läbiviimine on arendanud nii brigaadi tervikuna kui ka igat meie inimest eraldi – on kasvanud teineteisemõistmine, õpitud üksteiselt taktikat ja tugevnenud on liitlassuhted,“ ütles brigaadiülem kolonel Mati Tikerpuu.