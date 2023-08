VIDEO | Mitu juhti keerab 30 minuti jooksul vastassuunda? Kesklinna liikluskorraldus ajab kohalike pea segi

Ajavahemikul 29.07-06.08 muutus Tallinna südalinnas ajutiselt bussiliinide 3, 16, 17, 17A, 23 ja 54 liikumistee. See tähendab, et ühesuunalisest Lembitust sai üheks nädalaks kahesuunaline. Aga ainult bussidele!

See on kohalikud segadusse ajanud. Äkilise muutuse järel võib näha, kuidas mitmed autod sõidavad pahaaimamatult vastassuunavööndis, teised sõidavad tuimalt mööda keelumärgist. Vaata videost ise - mitu eksimust võib kokku lugeda pelgalt poole tunniga?

„Üheks põhjuseks, miks ka nõuetekohaselt tähistatud ümberkorralduste puhul satuvad liiklejad segadusse, võib olla see, et liiklejad kipuvad sõitma mälu järgi ja sõites harjumuste järgi, ei pöörata piisavat tähelepanu muutunud liikluskorraldusele,“ nendib politseileitnant Raul Annuka.

Delfi suunamise peale kinnitati ka politseist, et kõnealuse koha märgistus kontrollitakse üle.

„Kuna ühes kohas on segadusse sattunud liiklejaid palju, siis proovime koha ka omalt poolt üle vaadata ja vajadusel edastame omapoolsed tähelepanekud liikluskorralduse parandamiseks tööde teostajale,“ sõnas Annuka.

Liikluskorralduse muudatus Lembitu tänaval on tingitud Liivalaia tänaval toimuvast soojustrassi ehitusest, mille tööde lõpptähtaeg on 31. august. Sellest tulenevalt on kuni 6. augustini suletud A. Lauteri ja Liivalaia tänava ristmik.