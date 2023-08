Lukašenka: Valgevenesse on toodud üle poole plaanitud tuumarelvadest

„Tuumarelv on julgeolek... Andku jumal, et ei peaks seda relva kasutama. Ma ikkagi loodan, et seda ei tule,“ lausus Lukašenka töövisiidil Bresti oblastisse. „Me oleme rahumeelsed inimesed. Me oleme oma ajaloos küllalt sõdinud. Ma ei taha, et minu rahvas, eriti minu ajal, sõdiks. Me ei uhkelda relvadega, aga valmistume iga hetk oma riiki kaitsma.“