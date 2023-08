Lukašenka: Poola läks hulluks, mingeid wagnerlasi pole piirile liikunud

„Äkki, kuulsin hiljuti, läks hulluks Poola, et väidetavalt tuleb siia mingi salk, isegi sada meest. Mitte mingisuguseid erasõjafirma Wagner sajamehelisi salku siia (Valgevene-Poola piirile – toim) ei ole ümber paiknenud. Ja kui oleks ümber paiknenud, siis ainult selleks, et anda lahingukogemust brigaadidele, mis on koondatud Bresti ja Grodnasse. Ma pean oma sõjaväelasi välja õpetama, sest armee, mis ei sõdi, on pool armeed,“ lausus Lukašenka täna töövisiidi käigus Bresti oblastisse BelTA vahendusel.

Lukašenka rõhutas, et Assipovitšõ all paiknevad wagnerlased ei kipu kuhugi, sest on harjunud käsku täitma.

Veel ütles Lukašenka, et tahaks seda üksust säilitada.

„Need on tõelised võitlejad, kes on sõjast läbi käinud, kaotanud palju sõpru. Kuigi nad on palgasõdurid ja igal pool raha eest sõdinud ja töötanud, aitavad nad meid täiesti tasuta, annavad edasi kogemust,“ lausus Lukašenka.