Kreml: droonirünnakute vastu Moskvas võetakse tarvitusele meetmed

„Siin ei ole mul midagi lisada sellele, mida kaitseministeerium on juba öelnud. Eile ma ütlesin, et ekspertvaatepunktist saavad seda kommenteerida ja peaksid ainult sõjaväelased. Tõesti, oht on olemas, see on selge, meetmed võetakse tarvitusele,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.