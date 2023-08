VIDEO | Peterburis viskas mees Molotovi konkteili sõjaväekomissariaadi ukse pihta ja püüdis autoga selle väravat rammida

Väljaannete andmetel püüdis mees sõjaväekomissariaati süüdata kell 19.20. Mash teatas, et ta viskas ukse pihta vähemalt kaks Molotovi kokteili ning püüdis pärast seda rammida aõiduautoga VAZ-2199 hoone sisehoovi viivat väravat.

Mees vahistati sündmuskohal. Fontanka teatas, et mees kinnitas, et teda veenis seda tegema „FSB töötaja Kolesnikov“. Vahistatu sõnul võttis „eriteenistuse töötaja“ temaga ühendust umbes kaks nädalat tagasi ning süütamine oli vajalik selleks, et „Kolesnikov“ saaks ligipääsu „sõjaväekomissariaadist Ukrainasse saadetud dokumentidele“.