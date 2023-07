Staabi- ja sidepataljon sai uue ülema. Ametisse astus Veiko Raaper

„Hea on olla tagasi enda vanas üksuses ja tunnen uhkust, et saan asuda seda juhtima. Ma tänan kolonelleitnant Taavi Otsalainenit tema panuse eest staabi- ja sidepataljoni ning ta võib kindel olla, et jätkame kvaliteetse väljaõppega ja juhtimistoetus saab jätkuvalt edukalt tagatud. Ülesanded, mis meid ees ootavad ei saa olema kerged ja lahinguvalmiduse tagamine nõuab pingutust aga olen kindel, et ühtse meeskonnana ei saa meil olema ületamatuid takistusi,“ ütles diviisi staabi- ja sidepataljoni värske ülem kolonelleitnant Veiko Raaper.