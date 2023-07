Kreml: Ukraina löögid Venemaal on terrorism ja meeleheiteaktid

„Mingit edu Kiievi režiimil ei ole. Lisaks sellele on Kiievi režiim väga ja väga raskes olukorras. Sõjaline erioperatsioon jätkub. On selge, et vastupealetung ei tule nii välja, nagu nad kavandasid,“ ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskovi sõnul „on selge ka see, et paljumiljardilisi ressursse, mis NATO riigid on Kiievi režiimile andnud, kulutatakse tegelikkuses ebaefektiivselt, kulutatakse sihitult ning ka see tekitab lääne pealinnades suuri küsimusi ja suurt ebamugavust lääneriikide maksumaksjates“.

„Ja loomulikult on nende ebaõnnestumiste foonil mingid meeleheiteaktid ja loomulikult võtab Kiievi režiim kasutusele sellise terrorilöökide terroristliku taktika. Need on terroristlikud löögid, mis on sihitud just tsiviilsihtmärkide pihta, just mingite sotsiaalsete sihtmärkide pihta. See on eemaletõukav ja me jätkame võitlust selle vastu. Seetõttu muidugi mingist Kiievi režiimi edust ühemõtteliselt rääkida ei tule,“ lausus Peskov.