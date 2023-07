Prigožin: Wagner orienteerub uutele ülesannetele, mis täidetakse Venemaa suuruse nimel

Wagneriga seotud Telegrami kanalis Grey Zone avaldati ka Wagneri omaniku Jevgeni Prigožini kommentaar. Viimane ütles, et värbamiskeskuste taasavamise aega ei ole veel kindlaks määratud, vahendab Meduza.

„Täna me orienteerume oma järgmistele ülesannetele, mille kontuur hakkab üha selgemalt välja joonistuma. Kindlasti on need ülesanded, mis täidetakse Venemaa suuruse nimel,“ teatas Prigožin.