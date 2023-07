Gruusia politsei vahistas Batumi sadamas Vene turistide saabumise vastu protestinud inimesi

Meeleavaldus algas kesköö paiku Batumi sadamas, kuhu pidi Venemaalt saabuma ristluslaev. Teatatakse, et politseinikud ei lasknud aktiviste ohutuskaalutlustel läbi. See tekitas kähmluse. Meeleavaldajad püüdsid politseiahelikest läbi murda, et pääseda sadama territooriumile.