Pakistani islamistliku partei üritusel hukkus plahvatuses 44 inimest

Politsei teatas BBC-le, et on leidnud tõendeid, mis viitavad sellele, et tegemist võis olla enesetapurünnakuga.

Ametiisikud hoiatasid, et hukkunute arv võib suureneda, sest 15 inimest on kriitilises seisundis.

„Terroristid on Pakistani vaenlased, me kõrvaldame nad,“ lubas Sharif.

Kuigi kõnealuse rünnaku eest ei ole keegi vastutust võtnud, on Islamiriigi kohalik haru väitnud, et on olnud mitmete varasemate rünnakute taga Bajauris ja on teatanud ka, et on sihikule võtnud JUI-F-i.