Zelenskõi: sõda tuleb Venemaa territooriumile

„Vene agressiooni on tabanud lahinguväljal pankrot. Täna on juba 522. päev, kui jätkub niinimetatud sõjaline erioperatsioon, milleks Venemaa juhtkond arvestas nädala või paar. Ukraina saab tugevamaks. Pikkamööda tuleb sõda Venemaa territooriumile, tema sümboolsetesse keskustesse ja sõjaväebaasidesse ning see on vältimatu, loomulik ja absoluutselt õiglane protsess,“ ütles Zelenskõi.