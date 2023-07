Prantsuse rahandusminister Pekingis: Hiina majandusest eraldumine on illusioon

AFP vahendab, et ministri sõnul soovib Prantsusmaa sellegipoolest osades sektorites suuremat sõltumatust saavutada. Ent lääne jutt riskide maandamisest ei tähenda Le Maire´i sõnul seda, et Hiinat peetakse riskiks. „Riskide vähendamine tähendab seda, et me tahame olla sõltumatumad,“ ütles Le Maire. „Me ei taha taibata nii nagu Covidi-kriisi ajal, et sõltume väga konkreetsetest komponentidest.“ Üheks näiteks, kus on vaja kohalikku tootmisvõimet parandada, tõi ta mikrokiibid.