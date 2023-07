Leht: Pentagon hangib Ukrainale uued Starlinki terminalid, mida Elon Musk ei saa välja lülitada

Lehe teatel ostetakse juunis sõlmitud lepinguga 400-500 satelliidiside terminali, mille signaale hakkab kontrollima kaitseministeerium. Eesmärk on vältida, et SpaceX-i ekstsentriline omanik Elon Musk terminalid omal algatusel välja lülitab. Leht meenutab, et see juhtus näiteks 2022. aaasta lõpus, kui umbes 1300 Ukraina käsutuses olnud terminali ajutiselt töö lõpetas. Firma põhjendas seda igakuise teenustasu hilinemisega.