OTSEBLOGI ja VIDEO | Öine drooniplahvatus toimus Moskva ärikvartalis, kus asub kolm ministeeriumi

Ukraina relvajõud teatasid, et laupäeva hommikul õnnestus edukalt pommitada Tšongari silda.Sild ühendab omavahel Krimmi ja Hersoni oblasti okupeeritud alasid. Telegrami-kanal Krimski Veter lisab, et teadet kinnitavad ka Krimmis viibivad Vene turistid. Sild on suletud ja liiklus suunatakse ümber. Sama silda pommitati ka umbes kuu aega tagasi. Enne seda teatas Hersoni okupatsioonivõimude juht Volodõmõr Saldo, et Ukraina üritas purustada Krimmi ja Hersoni oblasti raudteeühendust. Tšongari silla pommitamist kinnitasid laupäeval ka Vene relvajõud, kelle väitel olevat kaugmaaraketid Storm Shadow siiski Vene õhutõrjesüsteemi Pantsir poolt alla tulistanud.