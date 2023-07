Pilk 18. sajandi Tallinna: Härjapea sillast valmis fotorealistlik 3D mudel

Hades Geodeesia OÜ bränd 3Di tegeleb ehitusandmete visualiseerimisega 3D mudelite abil. Täna valmis neil fotorealistlik 3D mudel Tallinnas Pronksi tänava teetööde ajal välja kaevatud Härjapea sillast, mida on võimalik vaadata nii telefonist, arvuti ekraanilt kui isegi VR-prillidega.

Mudel kujutab osaliselt välja kaevatud silla võimalikku laiust, sügavust ja pikkust. Praegusel hetkel on sild kaetud liivaga ning sisemine osa täidetud geopolümeeriga.

Mudeli konstrueerib spetsiaalne programm

3Di 3D animatsioonide spetsialist Andrei Bljahhin rääkis Delfile neljapäeval, et jäädvustamisega tegeletakse peamiselt selleks, et muinsuskaitse või arheoloogid saaksid mudelit hiljem kasutada.

Oluline osa ajaloost

Tallinna linnavolikogu liikme ja ajaloolase Jaak Juskele (SDE) sõnul seisneb Härjapea silla tähtsus selles, et aitab paremini mõista, kust täpselt voolas kadunud Härjapea jõgi .

„Arvestades, et Härjapea jõgi oli Tallinna tööstuse häll ja on olnud väga pikalt tähtis veekogu, siis selle kadunud jõe lugu vääriks kindlasti paremat tutvustamist. Kuna mälu sellest, kus jõgi voolas, on tõesti kadunud,“ selgitas Juske.