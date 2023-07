Trump kuulutas end ainsaks vabariiklaseks, kes suudab presidendivalimised võita

Ürituse käigus anti kõigile 13 kandidaadile kümme minutit kõneaega, vahendab BBC News.

Küsitlused näitavad, et Trumpil on rivaalide ees edumaa kõigist kohtuasjadest hoolimata.

Trump ütles kohalviibinutele, et tema on ainus kandidaat, kes suudab järgmise aasta valimised võita, ja väitis, et see on ainus põhjus, miks talle on terve rida kriminaal- ja tsiviilsüüdistusi esitatud.

Trump on kinnitanud, et kandideerib edasi ka siis, kui ta süüdi mõistetakse.

Üks Trumpi rivaalidest Will Hurd šokeeris publikut väitega, et Trump kandideerib ainult selleks, et vanglast pääseda. Sellele reageeriti „buu“ karjudes ja toidunõudega kolistades. Üks mees hüüdis: „Mine koju.“

Arvamusküsitluste keskmise FiveThirtyEight järgi toetab Trumpi vabariiklaste kandidaadina 52,4%, Florida kuberneri DeSantist 15,5% ja kõiki ülejäänuid kokku alla 10%.

Iowa on esimene osariik, kus toimuvad eelvalimised. DeSantis saabus sinna juba neljapäeval ning on lubanud läbi käia kõik 99 maakonda, et oma reitingut osariigis ja üleriigiliselt tõsta.

DeSantist on kritiseeritud muu hulgas ka vabariiklaste leerist uute haridusstandardite pärast Florida koolides. Skandaali on tekitanud üks rida 200-leheküljelises õppekavas, milles öeldakse, et orjad õppisid kasulikke oskusi „mida sai rakendada isiklikuks kasuks“.

Trump kaotas hiljuti Iowas poliitilise tüli tõttu kohalikust senaatorist toetaja Jeff Reichmani, sest kritiseeris Iowa kuberneri Kim Reynoldsit 2024. aasta presidendivalimiste asjus neutraalseks jäämise eest.

„Kui palju kordi oleme me hambaid kiristanud ja päid vangutanud asjade pärast, mida endine president on öelnud?“ kommenteeris DeSantise leeri üle läinud Reichman NPR-ile.