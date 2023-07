Korobeinik: Keskerakonna allakäigule andsid hoogu „tagatoa“ kitsa ringi ebakompetentsed otsused

„Usun, et nii Mihhail Kõlvart kui Tanel Kiik on väärikad kandidaadid Keskerakonna esimehe kohale. Kuid pean väga oluliseks, et uus erakonna esimees loobuks erakonna „tagatoa“ teenustest. Sellega pole Jüri Ratas hakkama saanud, ja mul endal puudub kindlus, et sellega saaks hakkama Tanel Kiik, keda Jüri Ratas erakonna esimehe kohale pakkus. Just tagatoa kitsa ringi ebakompetentsed otsused andsid hoogu meie erakonna allakäigule,“ kirjutas Korobeinik.