Ukraina suurtükiväekomandör Ruslan ütles, et Põhja-Korea laskemoon ei ole suhteliselt sagedaste tõrgete tõttu tema meeste hulgas just populaarne. Enamik sellest on toodetud 1980. ja 1990. aastatel.

„Me hõivame nende tanke, me hõivame nende tehnikat ja on väga võimalik, et see on samuti selle tulemus, et Ukraina armee on viinud edukalt läbi sõjalise operatsiooni,“ ütles Ukraina kaitseministri nõunik Juri Sak. „Venemaa on käinud igasuguste türannide juures, sealhulgas Põhja-Koreas ja Iraanis erinevat tüüpi laskemoona sisse ostmas.“