Putin aafriklastele: Ukraina sõda alustas lääs, seda ei ole võimalik eitada

„Nad on unustanud, et nemad rikkusid olukorra Sudaanis? Nad on unustanud selle, mille nad korraldasid Süürias? Nad tahtsid sülitada ÜRO hartale, neile tuleb rahvusvaheline õigus meelde ainult siis, kui nad arvavad, et neid instrumente saab kasutada kellegi vastu, antud juhul Venemaa vastu. Neil ei tule midagi välja, see on liiga primitiivne. Kui nad kord tahavad, et keegi järgiks ÜRO hartat ja teisi rahvusvahelise õiguse akte, võtku ise vaevaks neid norme täita. Aga see ei tähenda siiski, et meie ei taha ega püüdle iga konflikti rahumeelse lahendamise poole,“ lausus Putin Venemaa-Aafrika tippkohtumisel Peterburis, vahendab Interfax.