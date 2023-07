Poola ja Leedu kaaluvad Wagneri pärast riigipiiride sulgemist

Leedu siseministri asetäitja Arnoldas Abramavičius sõnas reedel, et piiri sulgemist kaalutakse tõsiselt ning see võimalus on olemas, vahendab The Guardian.

Leedu on oma liitlaseid korduvalt hoiatanud, et Wagnerlased võivad end maskeerida põgenikeks ja püüda Valgevene piiri ületada või korraldada provokatsioone, mis ka pagulasi hõlmavad.

„Nad on seal, et luua erinevaid kriise, mis on eelkõige suunatud Poola vastu,“ sõnas Kaczyński. Ta lisas, et Poola on provokatsioonide ebaõnnestumiseks suurendanud oma kaitsevõimekust.