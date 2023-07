Mähe rahvas kogub protestiks allkirju, ent tühja. Buss number 8 marsruut muutub

Kära bussiliin number 5 ümber vaibus, kuna Tallinna meer Mihhail Kõlvart teatas, et selle marsruuti ei muudeta. Bussiliiniga number 8 läheb aga teisiti. Abilinnapea Vladimir Svet viitab, et osad linlased on ise märku andnud, et teist teekonda tahaks.