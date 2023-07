Kreeka maastikupõlengu tõttu toimusid plahvatused lennubaasi laskemoonalaos ja evakueeriti hävitajad F-16

Kreeka ajaleht Kathimerini teatas, et laskemoonaladu oli nii täis, et selle tuleohutussüsteemid ei töötanud. Õhku lennanud laskemoon võis pigem üle kuumeneda kui otseselt tulega kokku puutuda.

Hiljem kuulutati baas, kus on tavaliselt kümneid hävitajaid, taas ohutuks. Siiski on olukord keeruline, sest on võimalik, et laskemoona on lennanud kaugele laiali ja plahvatamata jäänud.