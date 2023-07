Stress ja pettumus. Ukraina noored pidid segaduse tõttu sooritama Narva kolledži sisseastumiseksami eesti keeles

Tartu rakenduslikus kolledžis (VOCO) tugiisikuna töötav Tatjana Kornejeva on sama nördinud või isegi rohkem ärritunud kui noormehed. „Poisid on väga andekad, läbisime nendega raske tee ja see võimalus välismaalasena sisse astuda ja kõrgharidust omandada tundus neile väga ahvatlev,“ alustab Tatjana oma lugu RusDelfile. „Aga totrade kommunikatsioonivigade tõttu läks kõik valesti,“ tunnistab ta.