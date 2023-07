„Vene laev, mine *****!“ Grusiinid peletasid Batumisse saabunud Vene turiste täis ristluslaeva sadamast minema

Lisaks Batumi sadamale protestiti ka Tbilisi kesklinnas. Protestid algasid pärast seda, kui Vene turistid teatasid intervjuus, et toetavad Venemaa tegevust 2008. aasta sõjas Gruusiaga. Üks venelane ütles, et „Vene föderatsioon vabastas Abhaasia grusiinide käest“, ja teine teatas, et on Abhaasiat külastanud.