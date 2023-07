Pea iga päev leitakse Eestis Venemaale kehtestatud sanktsioone rikkuv postipakk

Venemaa rünnaku tõttu Ukrainas on Euroopa Liit kehtestatud muuhulgas impordi- ja ekspordikeelud erinevatele kaupadele. Need kehtivad ka posti- ja kullersaadetistele ning nende eiramine võib kaasa tuua karistuse.

Populaarsed kaubad, mida nimetatud riikidesse üritatakse saata, on Eduard Rešetovi sõnul näiteks igasugune elektroonika, autode ja mootorrataste varuosad, aga ka brändiriided ja aksessuaarid, mille väärtus ulatub üle 300 euro, uisusaapad ja -terad, sukeldumisvarustus.

„Kui aga räägime sanktsioneeritud kaupade impordist ehk Venemaalt ja Valgevenest Eestisse saadetud kaupadest, siis alates sanktsioonide kehtestamise algusest on inimesed, kas teadmatusest või tahtlikult, püüdnud kõige enam saata Eestisse kosmeetikatooteid nagu šampoonid, kreemid ja hambapasta; liha; ravimeid; aga ka CD- ja vinüülplaate; mobiiltelefone ja muud tehnikat ning tubakatooteid, eriti e-vedelikke ja e-sigarette,“ loetles Albina Saar.

Maksu- ja tolliametil on kohustus teostada postipakkide liikumise üle järelevalvet ja koostöös Omnivaga takistada keelatud kaupade, sealhulgas sanktsioonide alla kuuluvate kaupade vedu. „Kui pakis on midagi keelatut, võib olla üsna kindel, et leiame selle üles,“ sõnas Saar.