Vald ja ministeerium on Viimsi kooli juurdeehituse suhtes eri meelt

Viimsi valla avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesment teatas, et võrreldes 2018. aastaga, mil kool oma tööd alustas, õppis seal 321 õpilast, kuid selle aasta sügisest on neid juba ligikaudu 570.

„Viimsi gümnaasium on Harjumaa esimene riigigümnaasium, mille maine on väga hea ja õppekvaliteet nii kõrge, et sinna soovitakse tulla õppima ka teistest Harjumaa omavalitsustest ning Eesti piirkondadest,“ põhjendas Leesment juurdeehituse vajalikkust.