Politoloog Rein Toomla rääkis Delfile, et seal on terve rida põhjuseid, miks on Eesti 200 reiting nii niru. Esimene põhjus on tema sõnul „üle mõistuse kõrge“ reiting valimiste ajal - valijatel oli soov näha midagi uut ning nüüd on reiting taas tagasi tõmbunud.