Eestlane Sitsiilias: kraanist jahedat vett ei tulnud. Villa, kus pidime peatuma, põles maha

„Avastasime, et olime tulelainest paar päeva ees, kuni see meid Taorminas ja Cefalù lähistel kätte sai,“ rääkis naine. „Nägime Segesta ära 22. juulil ja kaks päeva hiljem oli see juba leekides. Lõunas olid väiksed põlengud igal pool. Konditsioneeriga tekkis probleem ühes Agrigento korteris, kraanist enam jahedat vett ei tulnud ja päikse käes oli üle 40 kraadi. 25. juulil Taorminas olles tulid elektrikatkestused ja tuli jõudis linnani. Kohalikud paistsid megarahulikud.“