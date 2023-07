Kadrioru toidupoes külastajat südamesse pussitanud mees sai pika vangistuse

Ülo tundis, et see on ebaaus, sest tal pidi olema enese arvates eesõigus. Ülo hakkas karjuma, tekkis sõnavahetus Peetriga. Tunnistajate sõnul oli Peeter rahulik ja viisakas, rääkis kõigepealt vene ja siis eesti keeles. Ülo oli aga agressiivne.