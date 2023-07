VIDEO | Võrklaev kokkuhoiukohtadest: augustis kohtun ükshaaval ministritega, detaile praegu jätkuvalt ei ava

„Kokkuhoiukohti meil on!“ ja „Kui märkad raiskamist, anna julgelt mulle teada!“ – nii on rahandusminister julgustanud sotsiaalmeedias inimesi teada andma, kust võiks riik leida kokkuhoiukohti või kus on toimunud raha raiskamine. Võrklaeva sõnul on häid ettepanekuid tulnud nii meedia kaudu kui ka tavainimestelt, mida rahandusministeerium üle vaatab. Kokkuhoiukohtade detailide osas jääb minister aga jätkuvalt napisõnaliseks.

„Postimees täna tegi asjaliku loo, kus vaataski sisse riigihangete registrisse ja lahkas laiemalt riigieelarve ülesehitust. Vaatasin ise selle nimekirja üle, saatsin ministritele kirja, et vaadake oma valdkonnas üle – ehk on midagi, mida ise pole tähele pannud. On ka inimesed erinevaid kirju mulle saatnud, nõunikud mul neid ka üle vaatavad. Selles mõttes arvan, et see algatus on mingil määral töösse läinud, üht-teist on kirjutatud ja vaatame neid asju üle,“ rääkis Võrklaev.