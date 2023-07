Politsei: ametnikud käitusid kainestusmajas surnud noormehega reeglitepäraselt. Surma põhjus pole veel teada

Lääne prefekt Kaido Kõplas on varem öelnud, et politsei tuvastas Beach Grindi üritusel kokku 15 narkootiliste ainetega seotud juhtumit ning peopaigast toodi kainenema 25 inimest, koju kainenema viis politsei neli inimest.

„Kainestusmajja tuuakse joobes inimesed kõige lihtsamalt öeldes välja magama, olgu nad siis alkoholi või uimasteid tarbinud. Inimene peetakse ajutiselt kinni kuniks alkoholi või uimastite mõju on taandunud. Kui inimese käitumine või olek viitab sellele, et tema elu või tervis on ohus, kaasavad politseinikud inimese tervisliku seisundi hindamiseks meedikud kas sündmuskohale või juba kainestusmaja ruumidesse,“ sõnas Kõplas.

Kõplas lisas, et kainestusmajas on politsei ülesanne inimest jälgida ja kui tema tervis halveneb, siis kutsutakse välja kiirabi. Mees toimetati kainestusmajja veerand tundi pärast südaööd, ametnik avastas tema surma pisut pärast kella kolme öösel.

„Ürituste puhul, kus uimastite tarvitamise risk on kõrgem, lasub väga suur vastutus peo korraldajatel. Iga suurürituse korraldaja ja turvameeskond saab teha omalt poolt palju selleks, et kujundada uimastitevaba keskkonda. Politsei hindab sellistele ürituste puhul narkootikumide tarvitamise riske ja oleme nendel üritustel väljas suuremate jõududega, et inimestele abiks olla, nende kainust kontrollida ja vajadusel nad meedikute hoolde või kainenema toimetada,“ rääkis Kõplas ja lisas, et noorte puhul on väga oluline roll ka ennetusel.