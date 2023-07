Tallinn otsustas Härjapea jõe silla maa all säilitada

„Eelmisel nädalal Pronksi tänava ja Narva maantee nurgal toimuvate tööde käigus tuli maa alt välja kaarsild, mis viis üle kunagi samas piirkonnas voolanud Härjapea jõe. Spetsialistide hinnangul võib see pärineda 18. sajandist ja on üpris hästi säilinud. Oleme jõudnud otsusele, et sild jääb alles ja tulevastel põlvedel on võimalik seda soovi korral lahti kaevata ja eksponeerida,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.