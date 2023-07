Endine luureohvitser ütles kongressile, et USA varjab aastakümnete pikkust ufoprogrammi

Erumajor David Grusch ütles, et valitsuse tuvastamata õhunähtuste ehk UAP-de töögrupi juht palus tal 2019. aastal identifitseerida kõik ülimalt salastatud programmid, mis on seotud töögrupi ülesannetega. Grusch oli tollal määratud tööle rahvuslikku seireametisse (National Reconnaissance Office), mis opereerib USA luuresatelliite, vahendab Associated Press.