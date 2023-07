KUULA | Kaitsekreem pole vajalik üksnes otsese päikesekiirguse kätte minnes, vaid ka enne arvuti ette istumist!

Kas sa tead, kuidas aru saada, et päike on sinu nahka juba kahjustanud, ja mismoodi oma nägu päikese eest hoida? Stuudios on külas Image Skincare Eesti koolitajad Mareta Adamson-Rüütel ja Jaanika Palmik ning räägime üksipulgi, kuidas on suvisel ajal kõige parem oma naha eest hoolitseda. Muidugi saame ka teada, kas eksperdid ise on sel suvel juba päevitamas käinud või kas nad üldse päevitavad.