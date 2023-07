Emajõest leiti naisterahva surnukeha

PPA Tartu piirkonna grupijuht Siim Linnard sõnas Delfile, et eile kell 17.15 sai politsei teate, et Emajõe tänava piirkonnas leidis mööduja Emajõe äärest plätud, aga inimest ja liikumist näha polnud.

Sündmusele reageerisid nii politsei, kiirabi kui päästeamet. Päästjad leidsid veest uppunud naise ja tõid ta kaldale. Kiirabi hinnangul oli naine vees olnud mõned tunnid. Välised vigastused puudusid. Surnukeha saadeti kohtuarstlikule lahangule, kus selgub täpne surma põhjus. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Naise isik pole kindlaks tehtud ja seetõttu palub politsei abi tema tuvastamisel. Naine on umbes 30-aastane, kõhna kehaehitusega ja umbes 170 sentimeetrit pikk. Tal on musta värvi juuksed, tumedat värvi silmad ja tema parema käe biitsepsil on punast värvi ümmargune tätoveering. Seljas oli tal musta värvi kleit.