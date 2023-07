OTSEBLOGI | Zelenskõi: rindel saavutati väga häid tulemusi. USA allikate sõnul on alanud Ukraina põhirünnak

Ajaleht New York Times teatas, et kaks Pentagoni ametnikku ütlesid eile, et Ukraina vastupealetungi põhilöök on nüüd alanud riigi kaguosas, kuhu viiakse tuhandete viisi lisajõude, kes on välja õpetatud ja relvastatud läänes ning keda on seni reservis hoitud.