Ukraina julgeolekuteenistus võttis vastutuse oktoobris toimunud Krimmi silla plahvatuse eest

Ukraine julgeolekuteenistuse (SBU) juht Vasyl Maljuk ütles, et rünnaku taga oli tema agentuur. Maljuk rääkis teemast televisioonis, esitledes samal ajal mälestuspostmärki, mis kujutab sõjaaegseid erioperatsioone.

„Seal oli palju erinevaid operatsioone, erioperatsioone. Mõnest neist saame pärast võitu avalikult ja valjult rääkida, teistest ei räägi me üldse,“ sõnas Maljuk.

Ta lisas: „See on üks meie tegudest, nimelt Krimmi silla hävitamine eelmise aasta 8. oktoobril.“

19 kilomeetri pikkune Krimmi sild on ainus transpordivõrgu otseühendus Venemaa ja Krimmi poolsaare vahel, mille Venemaa 2014. aastal Ukrainalt annekteeris. Sild avati 2018. aastal ning see on olnud Venemaa jaoks alates sõja algusest ülioluline varustustee.